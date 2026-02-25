$43.260.03
09:16 • 9974 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 15729 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 14942 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 14419 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 20208 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 26886 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22341 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 20058 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17181 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16194 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Публікації
Ексклюзиви
Під Запоріжжям бійці ГУР знищили штурмові групи та перерізали логістику росіян

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Спецпідрозділ ГУР "Артан" провів комплексну операцію на Запорізькому напрямку, повернувши контроль над важливими позиціями. Знищено передові групи, уражено техніку та ліквідовано десятки окупантів, перерізано логістичні артерії.

Під Запоріжжям бійці ГУР знищили штурмові групи та перерізали логістику росіян
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Спецпідрозділ ГУР "Артан" реалізує комплексну операцію на Запорізькому напрямку. Проведено низку успішних наступальних дій та повернуто контроль над важливими позиціями. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Під час операції в умовах складної логістики та постійних спроб противника втримати позиції методом "м’ясних штурмів" бійці "Артану" у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР МО України та Сил оборони України повернули контроль над важливими позиціями та значно поліпшили тактичне становище на вказаній ділянці фронту. У межах місії: знищено передові штурмові групи російської армії; уражено об'єкти зосередження живої сили та техніки противника; ліквідовано десятки окупантів

- йдеться у дописі.

Також, за попередніми даними, важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними. Удари по логістиці та вузлах звʼязку російських окупантів наразі унеможливлюють їхні штурми на вказаному напрямку.

Ці активні дії проведено у тісній взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України. Вони дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога

- розповів командир “Артану” Віктор Торкотюк з позивним “Титан” та додав, що метою українських оборонців залишається усунення загрози прориву противника до околиць Запоріжжя.

За словами "Титана", ефективність наступальних дій під Степногірськом зумовлена високим рівнем злагодженості задіяних у місії складових: штурмові групи працюють за підтримки розрахунків важких ударних БПЛА, артилерії та інших засобів вогневого впливу.

Наразі операція триває.

Нагадаємо

Впродовж доби окупанти атакували 32 населені пункти Запорізької області, внаслідок чого четверо людей загинули та двоє отримали поранення. Зафіксовано 12 авіаударів, 401 атака БПЛА, 7 обстрілів з РСЗВ та 223 артилерійські удари.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології