Під Запоріжжям бійці ГУР знищили штурмові групи та перерізали логістику росіян
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР "Артан" провів комплексну операцію на Запорізькому напрямку, повернувши контроль над важливими позиціями. Знищено передові групи, уражено техніку та ліквідовано десятки окупантів, перерізано логістичні артерії.
Спецпідрозділ ГУР "Артан" реалізує комплексну операцію на Запорізькому напрямку. Проведено низку успішних наступальних дій та повернуто контроль над важливими позиціями. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
Під час операції в умовах складної логістики та постійних спроб противника втримати позиції методом "м’ясних штурмів" бійці "Артану" у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР МО України та Сил оборони України повернули контроль над важливими позиціями та значно поліпшили тактичне становище на вказаній ділянці фронту. У межах місії: знищено передові штурмові групи російської армії; уражено об'єкти зосередження живої сили та техніки противника; ліквідовано десятки окупантів
Також, за попередніми даними, важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними. Удари по логістиці та вузлах звʼязку російських окупантів наразі унеможливлюють їхні штурми на вказаному напрямку.
Ці активні дії проведено у тісній взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України. Вони дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога
За словами "Титана", ефективність наступальних дій під Степногірськом зумовлена високим рівнем злагодженості задіяних у місії складових: штурмові групи працюють за підтримки розрахунків важких ударних БПЛА, артилерії та інших засобів вогневого впливу.
Наразі операція триває.
Нагадаємо
Впродовж доби окупанти атакували 32 населені пункти Запорізької області, внаслідок чого четверо людей загинули та двоє отримали поранення. Зафіксовано 12 авіаударів, 401 атака БПЛА, 7 обстрілів з РСЗВ та 223 артилерійські удари.