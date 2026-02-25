Под Запорожьем бойцы ГУР уничтожили штурмовые группы и перерезали логистику россиян

$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 10028 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 15816 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 15017 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 14493 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 20265 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 26915 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22363 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20061 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17185 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16197 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.6м/с
88%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинец развернул самый большой национальный флаг на горе КилиманджароPhoto25 февраля, 01:57 • 5792 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 15409 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 14181 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол07:00 • 11136 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 11457 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 37721 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 48192 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 65685 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 82726 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 85084 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 14545 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 18276 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 20628 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 25401 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 33903 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Truth Social
Отопление

Под Запорожьем бойцы ГУР уничтожили штурмовые группы и перерезали логистику россиян

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Спецподразделение ГУР "Артан" провело комплексную операцию на Запорожском направлении, вернув контроль над важными позициями. Уничтожены передовые группы, поражена техника и ликвидированы десятки оккупантов, перерезаны логистические артерии.

Под Запорожьем бойцы ГУР уничтожили штурмовые группы и перерезали логистику россиян
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Спецподразделение ГУР "Артан" реализует комплексную операцию на Запорожском направлении. Проведен ряд успешных наступательных действий и возвращен контроль над важными позициями. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Подробности

В ходе операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции методом "мясных штурмов" бойцы "Артана" во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта. В рамках миссии: уничтожены передовые штурмовые группы российской армии; поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника; ликвидированы десятки оккупантов

- говорится в сообщении.

Также, по предварительным данным, важной составляющей спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских оккупантов сейчас делают невозможными их штурмы на указанном направлении.

Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага

- рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан" и добавил, что целью украинских защитников остается устранение угрозы прорыва противника к окраинам Запорожья.

По словам "Титана", эффективность наступательных действий под Степногорском обусловлена высоким уровнем слаженности задействованных в миссии составляющих: штурмовые группы работают при поддержке расчетов тяжелых ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия.

Сейчас операция продолжается.

Напомним

В течение суток оккупанты атаковали 32 населенных пункта Запорожской области, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения. Зафиксировано 12 авиаударов, 401 атака БПЛА, 7 обстрелов из РСЗО и 223 артиллерийских удара.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии