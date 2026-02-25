Под Запорожьем бойцы ГУР уничтожили штурмовые группы и перерезали логистику россиян

Спецподразделение ГУР "Артан" реализует комплексную операцию на Запорожском направлении. Проведен ряд успешных наступательных действий и возвращен контроль над важными позициями. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

В ходе операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции методом "мясных штурмов" бойцы "Артана" во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта. В рамках миссии: уничтожены передовые штурмовые группы российской армии; поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника; ликвидированы десятки оккупантов

Также, по предварительным данным, важной составляющей спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских оккупантов сейчас делают невозможными их штурмы на указанном направлении.

Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага