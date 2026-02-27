российская пехота отказывается идти в атаку, командиры угрожают расправой - перехват ГУР
Киев • УНН
Военная разведка Украины обнародовала перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.
Детали
В записи слышно, как командир в грубой форме пытается заставить подчиненных выполнить приказ и отправиться в атаку.
"Какого *** вы сидите, пока погода такая", – обращается он к военным, возмущаясь их промедлением.
По данным разведки, основным методом воздействия на личный состав остаются угрозы физической расправой.
"Вы е..ые за..пы тупые б..дь, вы зае..ли уже на..й тупите, с..ка от вас на..й ... уже 3 человека б..дь потащили на себе, а вы сидите б..дь мозги е..те, у меня уже месяц на..й, пойдете вы на..й если вы сейчас не выйдете от туда б..дь, если вы не хотите жить", - истерически кричит командир, угрожая подчиненным.
В ГУР отмечают, что этот перехват в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение российских командиров к собственным военнослужащим, а также системные проблемы с дисциплиной и мотивацией в оккупационных подразделениях.
Разведка напомнила, что каждый российский военнослужащий, который не желает становиться "пушечным мясом", имеет возможность сохранить жизнь, воспользовавшись проектом "Хочу жить" в Telegram.
Россияне пытаются прорваться на Запорожском направлении, бросив около 20 000 военных на штурм Степногорска. Потеря города позволит им обстреливать Запорожье круглосуточно.
