Миколаїв зазнав атаки рф "шахедами", є пошкодження транспортної інфраструктури і постраждалий

$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 березня, 18:22 • 24358 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 48740 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 39976 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 46070 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 46746 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 27935 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 25137 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24848 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35044 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 126458 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД3 березня, 22:28 • 13133 перегляди
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 11898 перегляди
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції4 березня, 00:46 • 8950 перегляди
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка4 березня, 01:22 • 7024 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW02:34 • 13258 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 50555 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 73283 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 72458 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 126458 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 87699 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Віталій Кім
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Дубай
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 17968 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 26463 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 31149 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 39673 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 46157 перегляди
Миколаїв зазнав атаки рф "шахедами", є пошкодження транспортної інфраструктури і постраждалий

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Внаслідок атаки шахедів у Миколаєві пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, виникла пожежа. Чоловік отримав легкі поранення та був госпіталізований.

Миколаїв зазнав атаки рф "шахедами", є пошкодження транспортної інфраструктури і постраждалий

Миколаїв вранці зазнав атаки рф дронами, пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, є постраждалий, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у соцмережах, пише УНН.

Миколаїв. Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють

- повідомив голова ОВА Кім.

"Зранку російські агресори атакували Миколаїв дронами. В час, коли дітям треба йти до школи, а дорослим – на роботу та по справам. Це свідомий тероризм населення. Наші служби обстежують житловий сектор. Наразі пошкоджень не виявили", - додав мер міста Олександр Сєнкевич.

При цьому голова ОВА вказав, що "діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу". "Будуть відповідні дії", - наголосив Кім.

129 з 149 дронів знешкодили за ніч під час атаки рф на Україну04.03.26, 08:32 • 2396 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кім
Миколаїв