Миколаїв зазнав атаки рф "шахедами", є пошкодження транспортної інфраструктури і постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок атаки шахедів у Миколаєві пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, виникла пожежа. Чоловік отримав легкі поранення та був госпіталізований.
Миколаїв вранці зазнав атаки рф дронами, пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, є постраждалий, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у соцмережах, пише УНН.
Миколаїв. Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють
"Зранку російські агресори атакували Миколаїв дронами. В час, коли дітям треба йти до школи, а дорослим – на роботу та по справам. Це свідомий тероризм населення. Наші служби обстежують житловий сектор. Наразі пошкоджень не виявили", - додав мер міста Олександр Сєнкевич.
При цьому голова ОВА вказав, що "діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу". "Будуть відповідні дії", - наголосив Кім.
