Суд наклав арешт на рахунок Тимошенко, але зняв арешт з майна її чоловіка

14:18 • 2506 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 11900 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 14062 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 31929 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 22178 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 27382 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 33969 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36638 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 74938 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 49128 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 26461 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 24182 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 21852 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 10731 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 14576 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 7074 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 124808 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Швейцарія
Франція
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 10755 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 24738 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 28606 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 36503 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 34664 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Х-101

Суд наклав арешт на рахунок Тимошенко, але зняв арешт з майна її чоловіка

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна. Суд постановив накласти арешт на рахунок Тимошенко, скасувавши арешт трьох авто та двох гаражів, що належать її чоловікові.

Суд наклав арешт на рахунок Тимошенко, але зняв арешт з майна її чоловіка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна у справі про ймовірний підкуп народних депутатів. Суд постановив накласти арешт на рахунки Тимошенко, водночас скасувавши арешт частини іншого майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

Деталі

Після розгляду скарги суд вирішив накласти арешт на рахунок Тимошенко. Проте арешт знімуть з трьох авто і двох гаражів, розташованих у Дніпрі. Як стало відомо, це майно належить чоловікові лідерки "Батьківщини" - Олександру Тимошенку. Скасують й арешт 6,3 тисяч доларів.

У свою чергу захист наголошував, що арешти майна можуть спричинити зубожіння родини Тимошенків.

Крім того, адвокат Тимошенко вказав, що проваження щодо його підзахисної не зареєстроване в ЄРДР і наголосив, що це порушенням.

Раніше ВАКС частково задовольнив клопотання прокурорів, арештувавши майно чоловіка нардепки Олександра Тимошенка  21 січня. Йдеться про два гаражі та три авто. Суд також арештував майно, вилучене під час обшуків: шість телефонів, системний блок, 40 і ще 6,3 тисячі доларів, а також чернетки. 

Нагадаємо

Апеляційна палата ВАКС пом'якшила запобіжний захід Юлії Тимошенко, залишивши заставу 33 млн гривень, але скасувавши обмеження на пересування та спілкування з нардепами. Суд відмовив прокурору у збільшенні застави до 50 млн грн та носінні електронного браслета.

Алла Кіосак

Нерухомість
Обшук
Юлія Тимошенко
Вищий антикорупційний суд України
Дніпро (місто)