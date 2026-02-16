Суд наклав арешт на рахунок Тимошенко, але зняв арешт з майна її чоловіка
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна. Суд постановив накласти арешт на рахунок Тимошенко, скасувавши арешт трьох авто та двох гаражів, що належать її чоловікові.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна у справі про ймовірний підкуп народних депутатів. Суд постановив накласти арешт на рахунки Тимошенко, водночас скасувавши арешт частини іншого майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.
Деталі
Після розгляду скарги суд вирішив накласти арешт на рахунок Тимошенко. Проте арешт знімуть з трьох авто і двох гаражів, розташованих у Дніпрі. Як стало відомо, це майно належить чоловікові лідерки "Батьківщини" - Олександру Тимошенку. Скасують й арешт 6,3 тисяч доларів.
У свою чергу захист наголошував, що арешти майна можуть спричинити зубожіння родини Тимошенків.
Крім того, адвокат Тимошенко вказав, що проваження щодо його підзахисної не зареєстроване в ЄРДР і наголосив, що це порушенням.
Раніше ВАКС частково задовольнив клопотання прокурорів, арештувавши майно чоловіка нардепки Олександра Тимошенка 21 січня. Йдеться про два гаражі та три авто. Суд також арештував майно, вилучене під час обшуків: шість телефонів, системний блок, 40 і ще 6,3 тисячі доларів, а також чернетки.
Нагадаємо
Апеляційна палата ВАКС пом'якшила запобіжний захід Юлії Тимошенко, залишивши заставу 33 млн гривень, але скасувавши обмеження на пересування та спілкування з нардепами. Суд відмовив прокурору у збільшенні застави до 50 млн грн та носінні електронного браслета.