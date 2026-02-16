Суд наложил арест на счет Тимошенко, но снял арест с имущества ее мужа

$43.100.11
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
13:44 • 12353 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
12:57 • 14419 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
11:42 • 32475 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 22390 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27481 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34031 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36689 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
15 февраля, 14:11 • 75127 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 11:51 • 49159 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
13:44 • 12330 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
11:42 • 32453 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 14:11 • 75117 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
16 февраля, 01:45
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
14 февраля, 23:20
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
14 февраля, 08:54
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн
13 февраля, 18:43
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
Суд наложил арест на счет Тимошенко, но снял арест с имущества ее мужа

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу Юлии Тимошенко относительно ареста имущества. Суд постановил наложить арест на счет Тимошенко, отменив арест трех автомобилей и двух гаражей, принадлежащих ее мужу.

Суд наложил арест на счет Тимошенко, но снял арест с имущества ее мужа

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу Юлии Тимошенко относительно ареста имущества по делу о вероятном подкупе народных депутатов. Суд постановил наложить арест на счета Тимошенко, одновременно отменив арест части другого имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Детали

После рассмотрения жалобы суд решил наложить арест на счет Тимошенко. Однако арест снимут с трех авто и двух гаражей, расположенных в Днепре. Как стало известно, это имущество принадлежит мужу лидера "Батькивщины" - Александру Тимошенко. Отменят и арест 6,3 тысяч долларов.

В свою очередь защита отмечала, что аресты имущества могут привести к обнищанию семьи Тимошенко.

Кроме того, адвокат Тимошенко указал, что производство в отношении его подзащитной не зарегистрировано в ЕРДР и подчеркнул, что это является нарушением.

Ранее ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров, арестовав имущество мужа нардепа Александра Тимошенко 21 января. Речь идет о двух гаражах и трех авто. Суд также арестовал имущество, изъятое во время обысков: шесть телефонов, системный блок, 40 и еще 6,3 тысячи долларов, а также черновики.

Напомним

Апелляционная палата ВАКС смягчила меру пресечения Юлии Тимошенко, оставив залог 33 млн гривен, но отменив ограничения на передвижение и общение с нардепами. Суд отказал прокурору в увеличении залога до 50 млн грн и ношении электронного браслета.

Алла Киосак

