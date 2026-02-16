Суд наложил арест на счет Тимошенко, но снял арест с имущества ее мужа
Киев • УНН
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу Юлии Тимошенко относительно ареста имущества по делу о вероятном подкупе народных депутатов. Суд постановил наложить арест на счета Тимошенко, одновременно отменив арест части другого имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Детали
После рассмотрения жалобы суд решил наложить арест на счет Тимошенко. Однако арест снимут с трех авто и двух гаражей, расположенных в Днепре. Как стало известно, это имущество принадлежит мужу лидера "Батькивщины" - Александру Тимошенко. Отменят и арест 6,3 тысяч долларов.
В свою очередь защита отмечала, что аресты имущества могут привести к обнищанию семьи Тимошенко.
Кроме того, адвокат Тимошенко указал, что производство в отношении его подзащитной не зарегистрировано в ЕРДР и подчеркнул, что это является нарушением.
Ранее ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуроров, арестовав имущество мужа нардепа Александра Тимошенко 21 января. Речь идет о двух гаражах и трех авто. Суд также арестовал имущество, изъятое во время обысков: шесть телефонов, системный блок, 40 и еще 6,3 тысячи долларов, а также черновики.
Напомним
Апелляционная палата ВАКС смягчила меру пресечения Юлии Тимошенко, оставив залог 33 млн гривен, но отменив ограничения на передвижение и общение с нардепами. Суд отказал прокурору в увеличении залога до 50 млн грн и ношении электронного браслета.