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Зеленський заявив, що у воєнний час не можуть проходити вибори в Україні

Київ • УНН

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Президент Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у воєнний час є складним завданням через необхідність зміни законодавства, забезпечення виборчих прав для військовослужбовців та переміщених осіб, а також сприяння голосуванню для 7 мільйонів українців за кордоном.

Зеленський заявив, що у воєнний час не можуть проходити вибори в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що у воєнний час вибори в Україні  не можуть проходити. Про це він сказав в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи буде він відкладати проведення  виборів, Зеленський відповів: "Для того, щоб провести вибори у воєнний час в Україні треба змінити відповідно законодавство. У військовий час не можуть проходити вибори, це перше. Друга історія, тут треба підходити з великою повагою до військових, які в окопах. Потрібно надати можливість волевиявлення і це дуже важливо, тому що це просто не чесно".

За його словами, третій фактор – це 7 млн українців за кордоном.

"І третє - зрозуміти, як будуть голосувати 7 млн українців, які за кордоном. Для цього потрібна окрема інфраструктура", - сказав Зеленський.

Доповнення

У жовтні 2023 року Зеленський заявляв, що ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування.

У серпні 2023 року Зеленський казав, що  вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі тільки в разі забезпечення можливості реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців і вимушених переселенців за кордоном. Також має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

Анна Мурашко

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