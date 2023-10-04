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"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися": Зеленський назвав умови

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вибори в Україні можуть відбутися, якщо Рада внесе зміни до законодавства і буде забезпечено безпеку для учасників голосування. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі Sky TG24, передає УНН.

Цитата

"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування. Важливо організувати вибори в безпечний спосіб для людей, які повинні голосувати, не наражаючись на напади. У нас є це завдання, але якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори», - розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський повідомляв, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі тільки в разі забезпечення можливості реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців і вимушених переселенців за кордоном. Також має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

Українські Національні Новини

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