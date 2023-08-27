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Президент рассказал, возможно ли проведение выборов во время войны

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в частности военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом. Также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью’ю журналистке Наталье Мосейчук, информирует УНН.

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«Для нас нужен каждый голос. Мы не сможем для самих себя сказать, что это очень демократично проведено. Нам нужен легитимный выбор. Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не раз’объединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать. Они защищают сегодня эту демократию, и не дать им этой возможности из-за войны – это нечестно. Я был против выборов только из-за этого», – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что вторым аспектом возможного проведения выборов во время войны является вопрос финансирования, которого не хватает. Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал эту тему с американским политиком-республиканцем Линдси Грэмом.

«Я ему сказал: если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку… Извините, проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги из оружия и давать их на выборы также не буду. Но если вы мне дадите эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, давайте тогда менять быстро законодательство и, самое главное, давайте рисковать тогда вместе», – рассказал глава государства.

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Отдельно Зеленский акцентировал на организации работы избирательных участков, присутствии наблюдателей, в том числе иностранных.

«Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал: мы с вами должны отправить наблюдателей на передовую, чтобы у нас были выборы для нас и для всего мира легитимными. И это абсолютно справедливо», – рассказал Зеленский.

Он напомнил, что значительное количество украинцев сейчас находится за границей, в частности в странах ЕС, и для обеспечения их волеизъявления также нужны значительные ресурсы и участки, которых Украина в таком количестве не имеет.

«Здесь нам должны помочь в Европе, потому что украинцы сегодня преимущественно в Европейском Союзе. Там надо открывать участки, чтобы люди пришли. 7 миллионов должны проголосовать. У нас таких инфраструктурных возможностей нет – там надо открывать соответствующие возможности», – сказал Президент.

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Глава государства подчеркнул, что не держится за власть и хотел бы провести волеизъявление. Но должны быть обеспечены права всех избирателей.

«Как военные смогут проголосовать? Покажите мне инфраструктуру. Никто пока не показал. Как за границей смогут? Никто не показал. Выход есть. Я к этому готов. Я сейчас публично об этом говорю, ему я сказал. Секретов у меня никаких нет», – добавил президент.

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