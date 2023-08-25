Данілов пояснив, за яких умов можуть відбутися вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Проведення виборів в Україні у 2024 році буде можливим, у разі закінчення воєнних дій. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи слова американських сенаторів про те, що вибори варто провести, навіть в умовах війни, в програмі Свобода Live, передає УНН.
Деталі
На запитання чи можливо провести в Україні вибори наступного року, Данілов відповів: «Це можливо, коли закінчаться воєнні дії. Тому що під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що, ще раз наголошую, що це - про справедливість».
За його словами, держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити "вкрай-вкрай важко".
«Тому ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори, згідно нашого законодавства, а не згідно з бажанням тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо», - зазначив Данілов.
Контекст
Делегація американських сенаторів була у Києві. І республіканець Ліндсі Грем сказав, що Україні варто провести вибори наступного року.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що якщо в Україні буде діяти воєнний стан, то восени парламентські вибори не зможуть відбутися.
Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.