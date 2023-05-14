За яких умов восени можуть відбутися парламентські вибори - відповідь президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Якщо в Україні буде діяти воєнний стан, то восени парламентські вибори не зможуть відбутися. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, передає УНН.
На запитання чи будуть восени парламентські вибори, Зеленський відповів: «Якщо у нас воєнний стан, у нас не можуть бути вибори. Конституція забороняє будь-які вибори під час воєнного стану. Якщо не буде воєнного стану, то буде».
Додамо
Парламентські вибори в Україні у 2023 році – це чергові вибори народних депутатів до ВР, які повинні були б відбутися 29 жовтня.
Доповнення
У травні Верховна Рада продовжила воєнний стан до 18 серпня 2023 року.