За яких умов восени можуть відбутися парламентські вибори - відповідь президента

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Якщо в Україні буде діяти воєнний стан, то восени парламентські вибори не зможуть відбутися. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, передає УНН.

На запитання чи будуть восени парламентські вибори, Зеленський відповів: «Якщо у нас воєнний стан, у нас не можуть бути вибори. Конституція забороняє будь-які вибори під час воєнного стану. Якщо не буде воєнного стану, то буде».

Додамо

Парламентські вибори в Україні у 2023 році – це чергові вибори народних депутатів до ВР, які повинні були б відбутися 29 жовтня.

Доповнення

У травні Верховна Рада продовжила воєнний стан до 18 серпня 2023 року.

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