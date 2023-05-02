Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 90 діб. ВР підтримала законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізації на 90 днів. Про це повідомив у Telegram народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, "це було вже сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни".
За відповідні проекти законів №9259 та 9260 - 324 та 333 голосів.
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