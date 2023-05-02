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Комітет ВР схвалив проекти законів щодо продовження воєнного стану і мобілізації

Комітет ВР схвалив проекти законів щодо продовження воєнного стану і мобілізації

Київ • УНН

 • 439024 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Парламентський комітет з питань національної безпеки схвалив проекти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - з 20 травня до середини серпня. Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Схвалили на засіданні комітету проекти законів реєстр. №9259/9260 про затвердження указів Президента про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. За - 18 (одноголосно). З 20 травня 2023 року строком на 90 днів", - написав Завітневич.

Як зауважив нардеп Ярослав Железняк в Telegram, "розгляд у Раді дуже скоро".

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, законопроекти №9259 та № 9260 були внесені Президентом України Володимиром Зеленським 1 травня на розгляд парламенту. №9259 пропонує продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. № 9260 пропонує продовжити строк проведення загальної мобілізації з 20 травня 2023 року на 90 діб.

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