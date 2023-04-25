Проблеми з виплатами пораненим військовим: Веніславський заявив, що найближчим часом питання буде вирішене

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Члени комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки отримують інформацію про те, що є певна диспропорція у виплатах, військовим, які отримали поранення під час бойових. Про це повідомив нардеп, члену комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представника Президента у ВР Федір Веніславський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Члени комітету отримують інформацію про те, що є певна диспропорція у виплатах, коли військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій мають не достатню кількість грошового отримання яка б забезпечувала можливість їм лікуватися та продовжувати службу. З цими питаннями ми працюємо на рівні відповідних заступників міністра Міноборони та командування ЗСУ. Думаю найближчим часом це питання буде вирішене», - розповів Веніславський.

Доповнення

ВР підтримала зміни щодо виплати допомоги військовим через інвалідність.

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