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ВР підтримала зміни щодо виплати допомоги військовим через інвалідність

ВР підтримала зміни щодо виплати допомоги військовим через інвалідність

Київ • УНН

 • 222045 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада підтримала законопроект №7415 про призначення і виплати грошової допомоги військовослужбовцям. Про це у своєму Telegram-каналі заявила народний депутат, голова партії “Слуга народу" Олена Шуляк, передає УНН.

Цитата

«ВР підтримала №7415 про призначення і виплати грошової допомоги військовослужбовцям», - написала Шуляк.

Деталі

За її словами, законопроектом пропонується встановити, що у разі, якщо військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час нового огляду, незалежно від строку, який пройшов з моменту встановлення їм інвалідності або ступеня втрати працездатності, буде встановлено вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата проводиться з урахуванням раніше отриманої суми.

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У пояснювальній записці повідомляється, що виплата одноразової грошової допомоги, у зв’язку зі змінами, що відбулися, здійснюється, якщо причиною погіршення стану здоров’я було поранення (контузія, травма або каліцтво), отримане під час виконання обов'язків військової служби, перебування на навчальних (або перевірочних) чи спеціальних зборах, або служби у військовому резерві, або захворювання, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, перебуванням на навчальних (або перевірочних) чи спеціальних зборах або на службі у військовому резерві.

Доповнення

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

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