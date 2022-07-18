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ВР поддержала изменения по выплате помощи военным из-за инвалидности

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада поддержала законопроект №7415 о назначении и выплатах денежной помощи военнослужащим. Об этом в своем Telegram-канале заявила народный депутат, глава партии “Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Цитата

«ВР поддержала №7415 о назначении и выплатах денежной помощи военнослужащим», - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, законопроект предлагает установить, что в случае, если военнослужащему, военнообязанному или резервисту после первичного установления инвалидности или степени потери трудоспособности без установления инвалидности во время нового осмотра, независимо от срока, прошедшего с момента установления им инвалидности или степени потери трудоспособности, будет установлена ​​высшая группа инвалидности или больший процент потери трудоспособности, что дает им право на получение единовременного денежного пособия в большем размере, выплата производится с учетом ранее полученной суммы.

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В пояснительной записке сообщается, что выплата единовременного денежного пособия, в связи с произошедшими изменениями, осуществляется, если причиной ухудшения состояния здоровья было ранение (контузия, травма или увечье), полученное во время исполнения обязанностей военной службы, пребывания на учебном (или проверочном) или специальном собрании, или службы в военном резерве, или заболевание, связанное с исполнением обязанностей военной службы, пребыванием на учебных (или проверочных) или специальном собрании или на службе в военном резерве.

Дополнение

За военнослужащими, захваченными в плен, или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.

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