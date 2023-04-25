Проблемы с выплатами раненым военным: Вениславский заявил, что в ближайшее время вопрос будет решен

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«Члены комитета получают информацию о том, что есть определенная диспропорция в выплатах, когда военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий имеют недостаточное количество денежного обеспечения, которое бы дало возможность им лечиться и продолжать службу. С этими вопросами мы работаем на уровне соответствующих заместителей министра Минобороны и командования ВСУ. Думаю в ближайшее время этот вопрос будет решен», - рассказал Вениславский.

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ВР поддержала изменения по выплате помощи военным по инвалидности.