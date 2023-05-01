В Україні планують продовжити воєнний стан та мобілізацію. Зеленський вніс у Раду законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан та мобілізацію. Відповідні документи зареєстровані у парламенті, передає УНН.
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Законопроектом №9259 пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.
У той же час законопроект № 9260 пропонує строк проведення загальної мобілізації продовжити з 20 травня 2023 року на 90 діб.
Обидва законопроекти були внесені Президентом України Володимиром Зеленським у Раду сьогодні, 1 травня.
Наразі документи направлено на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.