При каких условиях осенью могут состояться парламентские выборы - ответ президента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Если в Украине будет действовать военное положение, то осенью парламентские выборы не смогут состояться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, передает УНН.
На вопрос будут ли осенью парламентские выборы, Зеленский ответил: «Если у нас военное положение, у нас не могут быть выборы. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. Если не будет военного положения, то будет».
Добавим
Парламентские выборы в Украине в 2023 году – это очередные выборы народных депутатов в ВР, которые должны были бы состояться 29 октября.
Дополнение
В мае Верховная Рада продлила военное положение до 18 августа 2023 года.