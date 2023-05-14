При каких условиях осенью могут состояться парламентские выборы - ответ президента

На вопрос будут ли осенью парламентские выборы, Зеленский ответил: «Если у нас военное положение, у нас не могут быть выборы. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. Если не будет военного положения, то будет».

Добавим

Парламентские выборы в Украине в 2023 году – это очередные выборы народных депутатов в ВР, которые должны были бы состояться 29 октября.

Дополнение

В мае Верховная Рада продлила военное положение до 18 августа 2023 года.