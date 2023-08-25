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Данилов объяснил, при каких условиях могут состояться выборы в Украине

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Проведение выборов в Украине в 2024 году будет возможным, в случае окончания военных действий. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя слова американских сенаторов о том, что выборы стоит провести, даже в условиях войны, в программе Свобода Live, передает УНН.

Детали

На вопрос возможно ли провести в Украине выборы в следующем году, Данилов ответил: «Это возможно, когда закончатся военные действия. Потому что во время войны проводить выборы – это довольно сложная вещь. Потому что, еще раз подчеркиваю, что это - о справедливости».

По его словам, государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право. А во время войны это сделать "крайне-крайне трудно".

«Поэтому мы будем действовать по закону нашей страны, по нашей Конституции и будем определять, когда нам проводить выборы, согласно нашему законодательству, а не согласно желанию тех или иных уважаемых наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем», - отметил Данилов.

Контекст

Делегация американских сенаторов была в Киеве. И республиканец Линдси Грэм сказал, что Украине стоит провести выборы в следующем году.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в Украине будет действовать военное положение, то осенью парламентские выборы не смогут состояться.

Следующие президентские и парламентские выборы должны были бы состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

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