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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине

Зеленский заявил, что в военное время не могут проходить выборы в Украине

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 14:25  •  8958 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в военное время является сложной задачей из-за необходимости изменения законодательства, обеспечения избирательных прав для военнослужащих и перемещенных лиц, а также содействие голосованию для 7 миллионов украинцев за рубежом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в военное время выборы в Украине  не могут проходить. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.

На вопрос, будет ли он откладывать проведение  выборов, Зеленский ответил: "Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответственно законодательство. В военное время не могут проходить выборы, это первое. Вторая история, здесь надо подходить с большим уважением к военным, которые в окопах. Нужно предоставить возможность волеизъявления и это очень важно, потому что это просто не честно".

По его словам, третий фактор - это 7 млн украинцев за рубежом.

"И третье - понять, как будут голосовать 7 млн украинцев, которые за рубежом. Для этого нужна отдельная инфраструктура", - сказал Зеленский.

Дополнение

В октябре 2023 года Зеленский заявлял, что ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию.

В августе 2023 года Зеленский говорил, что  выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом. Также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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