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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: выборы во время войны - удар по безопасности страны

Зеленский: выборы во время войны - удар по безопасности страны

Киев  •  УНН

 • 8431 просмотра

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Президент заявил, что вопрос выборов активно поднимает россия и он появляется в дискуссиях в США. Зеленский отметил невозможность проведения выборов из-за ситуации с безопасностью и необходимость отмены военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос проведения выборов во время войны активно поднимает россия, а также он начал появляться в дискуссиях в Соединенных Штатах. В то же время ни один из западных партнеров официально не инициировал этот вопрос. Об этом он отметил во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Это такая волна, я считаю, что она серьезная и она входит в опасные шаги для того или иного формата давления на Украину и подготовки соответствующих документов, которые устраивали бы кого-то, но не нас. Поэтому нам надо, как говорится, держать строй и быть крепкими, и бороться за свою независимость, потому что вопрос будет поднят именно такой 

- заявил Зеленский.

В Раде сообщили, при каких условиях в Украине реально могут состояться выборы16.02.25, 22:09 • 69407 просмотров

Кроме того, Президент подчеркнул, что безопасность остается ключевым вопросом, который делает невозможным проведение демократических выборов в нынешних условиях.

Стармер поддержал приостановление выборов в Украине во время войны20.02.25, 00:02 • 102942 просмотра

Сегодня прилетело 267 дронов. Как будет голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском, когда там идет, ну, когда людей вывозят. Как это будет происходить? То есть это будут выборы, как для каких, как что будут делать люди с за рубежом? Как подготовить инфраструктуру? 

- подчеркнул Глава государства.

Он также обратил внимание на то, что проведение выборов означало бы необходимость отмены военного положения, что могло бы создать дополнительные вызовы для обороны страны.

«Украине нужны пули, а не бюллетени": Стефанчук о выборах в Украине19.02.25, 15:12 • 20177 просмотров

Напомним

Президент Украины заявил о готовности обсуждать вопрос выборов, но отметил приоритет единства страны. Зеленский подчеркнул, что главное сейчас - это сохранение государства и победа в войне.

Требование США провести выборы: в посольстве Украины уточнили, что готовы обсуждать04.02.25, 19:05 • 31343 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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