Зеленский: выборы во время войны - удар по безопасности страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос проведения выборов во время войны активно поднимает россия, а также он начал появляться в дискуссиях в Соединенных Штатах. В то же время ни один из западных партнеров официально не инициировал этот вопрос. Об этом он отметил во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Это такая волна, я считаю, что она серьезная и она входит в опасные шаги для того или иного формата давления на Украину и подготовки соответствующих документов, которые устраивали бы кого-то, но не нас. Поэтому нам надо, как говорится, держать строй и быть крепкими, и бороться за свою независимость, потому что вопрос будет поднят именно такой - заявил Зеленский.

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Кроме того, Президент подчеркнул, что безопасность остается ключевым вопросом, который делает невозможным проведение демократических выборов в нынешних условиях.

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Сегодня прилетело 267 дронов. Как будет голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском, когда там идет, ну, когда людей вывозят. Как это будет происходить? То есть это будут выборы, как для каких, как что будут делать люди с за рубежом? Как подготовить инфраструктуру? - подчеркнул Глава государства.

Он также обратил внимание на то, что проведение выборов означало бы необходимость отмены военного положения, что могло бы создать дополнительные вызовы для обороны страны.

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Напомним

Президент Украины заявил о готовности обсуждать вопрос выборов, но отметил приоритет единства страны. Зеленский подчеркнул, что главное сейчас - это сохранение государства и победа в войне.

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