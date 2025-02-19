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«Украине нужны пули, а не бюллетени": Стефанчук о выборах в Украине

Киев  •  УНН

 • 7245 просмотра

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Председатель ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что выборы в Украине пройдут только после завершения военного положения. По его словам, проведение выборов во время войны противоречит законодательству.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что выборы в Украине состоятся после завершения военного положения, в соответствии с нормами украинского законодательства.

Об этом он написал в заметке на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали 

По словам Стефанчука, заявления о необходимости проведения выборов во время полномасштабной войны следует тщательно анализировать. Он подчеркнул, что Украина не будет следовать сценариям, которые использует Россия, где «победитель» уже известен до голосования, а выборы проходят под угрозой насилия.

Выборы в Украине состоятся. Они пройдут по законам Украины. Выбор будут делать граждане Украины. И это будут демократические выборы. рашистский враг не может и не будет нам ничего диктовать. Мы не будем копировать их практики, где «победитель» известен еще до голосования, а псевдовыборы проходят вместе с псевдореферендумами - в нашем случае еще и под дулами российских автоматов

- пишет Стефанчук.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украина не отказывается от демократии, и выборы будут проведены только после окончания действия военного положения.

Это прямая норма украинского закона. Придумывать «демократию» под обстрелами - это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в кремле. Украине нужны пули, а не бюллетени

- отметил Стефанчук.

Напомним,

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он отметил, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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