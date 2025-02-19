"Україні потрібні кулі, а не бюлетені": Стефанчук про вибори в Україні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що вибори в Україні відбудуться після завершення воєнного стану, відповідно до норм українського законодавства.

Про це він написав у дописі на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

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За словами Стефанчука, заяви про необхідність проведення виборів під час повномасштабної війни слід ретельно аналізувати. Він наголосив, що Україна не буде слідувати сценаріям, які використову росія, де "переможець" вже відомий до голосування, а вибори проходять під загрозою насильства.

Вибори в Україні відбудуться. Вони пройдуть за законами України. Вибір робитимуть громадяни України. І це будуть демократичні вибори. рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати. Ми не копіюватимемо їхні практики, де "переможець" відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів