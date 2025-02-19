Залужний про свою можливу участь у виборах: "Зараз головне - вистояти і зберегти державу"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що питання його можливої участі у виборах президента стане актуальним лише за відповідних умов. Про це він заявив виступаючи онлайн на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", передає кореспондент УНН.

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Головний редактор NV Віталій Сич запитав у Залужного чи балотуватиметься він на пост президента України.

Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю, що прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Поки що в нас задача одна — вистояти і зберегти нашу державу, а вже після цього будемо думати про інше