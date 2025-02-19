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Залужний про свою можливу участь у виборах: "Зараз головне - вистояти і зберегти державу"

Залужний про свою можливу участь у виборах: "Зараз головне - вистояти і зберегти державу"

Київ • УНН

 • 110047 перегляди

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах. Він наголосив, що зараз головне завдання - вистояти і зберегти державу.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що питання його можливої участі у виборах президента стане актуальним лише за відповідних умов. Про це він заявив виступаючи онлайн на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", передає кореспондент УНН.

Деталі

Головний редактор NV Віталій Сич запитав у Залужного чи балотуватиметься він на пост президента України.

Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним. Я вважаю, що прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Поки що в нас задача одна — вистояти і зберегти нашу державу, а вже після цього будемо думати про інше

- пояснив Залужний.

Нагадаємо

16 лютого керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія пояснив, за яких умов в Україні реально можуть відбутися вибори. Зокрема, він зазначив, що вибори під час воєнного стану неможливі, і нагадав про підписану керівниками фракцій угоду.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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