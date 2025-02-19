Залужный о своем возможном участии в выборах: "Сейчас главное - выстоять и сохранить государство"
Киев • УНН
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он отметил, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вопрос его возможного участия в выборах президента станет актуальным только при соответствующих условиях. Об этом он заявил выступая онлайн на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях", передает корреспондент УНН.
Детали
Главный редактор NV Виталий Сыч спросил у Залужного будет ли он баллотироваться на пост президента Украины.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным. Я считаю, что придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна - выстоять и сохранить наше государство, а уже после этого будем думать о другом
Напомним
16 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия объяснил, при каких условиях в Украине реально могут состояться выборы. В частности, он отметил, что выборы во время военного положения невозможны, и напомнил о подписанном руководителями фракций соглашении.