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Залужный о своем возможном участии в выборах: "Сейчас главное - выстоять и сохранить государство"

Киев  •  УНН

 • 10160 просмотра

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он отметил, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вопрос его возможного участия в выборах президента станет актуальным только при соответствующих условиях. Об этом он заявил выступая онлайн на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях", передает корреспондент УНН.

Детали

Главный редактор NV Виталий Сыч спросил у Залужного будет ли он баллотироваться на пост президента Украины.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным. Я считаю, что придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача одна - выстоять и сохранить наше государство, а уже после этого будем думать о другом

- объяснил Залужный.

Напомним

16 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия объяснил, при каких условиях в Украине реально могут состояться выборы. В частности, он отметил, что выборы во время военного положения невозможны, и напомнил о подписанном руководителями фракций соглашении.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
sluga-narodaСлуга народа
verkhovna-radaВерховная Рада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный

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