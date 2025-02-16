У Раді повідомили, за яких умов в Україні реально можуть відбутися вибори

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Київ • УНН

 • 69648 перегляди

Голова фракції "Слуга народу" нагадав про неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Вибори можуть відбутися не раніше ніж через 6 місяців після його завершення.

В мережі знову з'являється інформація про вибори в Україні. Однак українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Вони відбудуться не раніше ніж через шість місяців після закінчення військового стану. Про це інформує УНН з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в Telegram-каналі.

Деталі

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія відреагував на чутки про вибори.

Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни

- йдеться у дописі народного депутата.

Він підкреслив, що вибори під час воєнного стану неможливі, і нагадав про підписану керівниками фракцій угоду.

Вчергове нагадаю, що по-перше вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, в рамках Діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклади угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану

- зауважив Арахамія.

"Рекомендую усім ще раз ознайомитися з документом", - додав народний депутат.

Нагадаємо

Президент України заявив про готовність обговорювати питання виборів, але наголосив на пріоритеті єдності країни. Зеленський підкреслив, що головне зараз - це збереження держави та перемога у війні.

Вимога США провести вибори: у посольстві України уточнили, що готові обговорювати04.02.25, 18:05 • 31422 перегляди

Віта Зеленецька

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