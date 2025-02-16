У Раді повідомили, за яких умов в Україні реально можуть відбутися вибори

В мережі знову з'являється інформація про вибори в Україні. Однак українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Вони відбудуться не раніше ніж через шість місяців після закінчення військового стану. Про це інформує УНН з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в Telegram-каналі.

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Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія відреагував на чутки про вибори.

Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни

Він підкреслив, що вибори під час воєнного стану неможливі, і нагадав про підписану керівниками фракцій угоду.

Вчергове нагадаю, що по-перше вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, в рамках Діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклади угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану