В Раде сообщили, при каких условиях в Украине реально могут состояться выборы

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Председатель фракции "Слуга народа" напомнил о невозможности проведения выборов во время военного положения. Выборы могут состояться не ранее чем через 6 месяцев после его завершения.

В сети снова появляется информация о выборах в Украине. Однако украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения. Они состоятся не ранее чем через шесть месяцев после окончания военного положения. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Telegram-канале.

Детали

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отреагировал на слухи о выборах.

Вижу опять пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны

- говорится в заметке народного депутата.

Он подчеркнул, что выборы во время военного положения невозможны, и напомнил о подписанном руководителями фракций соглашении.

В очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения

- заметил Арахамия.

"Рекомендую всем еще раз ознакомиться с документом", - добавил народный депутат.

Напомним

Президент Украины заявил о готовности обсуждать вопрос выборов, но отметил приоритет единства страны. Зеленский подчеркнул, что главное сейчас - это сохранение государства и победа в войне.

Требование США провести выборы: в посольстве Украины уточнили, что готовы обсуждать04.02.25, 18:05 • 31286 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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