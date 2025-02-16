В Раде сообщили, при каких условиях в Украине реально могут состояться выборы

В сети снова появляется информация о выборах в Украине. Однако украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения. Они состоятся не ранее чем через шесть месяцев после окончания военного положения. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Telegram-канале.

Детали

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия отреагировал на слухи о выборах.

Вижу опять пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны

Он подчеркнул, что выборы во время военного положения невозможны, и напомнил о подписанном руководителями фракций соглашении.

В очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения