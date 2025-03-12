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После окончания войны будет отменен военный стан и пройдут выборы - Зеленский

Киев • УНН

 • 14120 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны военное положение будет отменено. Выборы состоятся в соответствии с украинским законодательством после снятия военного положения.

После окончания войны будет отменен военный стан и пройдут выборы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране будут проведены после окончания войны, передает УНН.

Детали

"После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - сказал Зеленский.

Дополнение

Трамп заявлял о необходимости проведения выборов в Украине. Он утверждал, что это не россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы "объективная" ситуация.

Зеленский заявлял, что вопрос проведения выборов во время войны активно поднимает россия, а также он начало появляться в дискуссиях в Соединенных Штатах. В то же время ни один из западных партнеров официально не инициировал этот вопрос.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщал, что выборы в Украине состоятся после завершения военного положения, в соответствии с нормами украинского законодательства.

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