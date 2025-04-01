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Корниенко о выборах: нужно, как минимум, полгода после окончания военного положения

Киев • УНН

 • 80030 просмотра

Александр Корниенко заявил, что после окончания военного положения для подготовки к выборам в Украине понадобится минимум полгода. Ранее появлялись новости о подготовке к выборам летом.

Корниенко о выборах: нужно, как минимум, полгода после окончания военного положения

В Украине для подготовки к выборам после окончания военного положения потребуется, как минимум, полгода. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко, передает УНН.

Корниенко прокомментировал возможность проведения выборов в Украине после окончания военного положения.

Мы неоднократно говорили...Полгода минимум после окончания военного положения могут быть (нужны для выборов - ред.) 

- сказал Корниенко.

Контекст

Издание The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. Авторы указывают, что источники расходятся относительно точных сроков, "но большинство говорит, что Зеленский нацелен на лето".

Несколько источников ВВС Украина в правительстве и Офисе Президента заявили, что совещания по организации выборов в Украине после полного прекращения огня летом не было.

В марте Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выборы в стране будут проведены после окончания войны.

Почти 80% украинцев против проведения выборов без гарантий безопасности - опрос27.03.25, 14:31 • 21558 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Владимир Зеленский
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