Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа
Киев • УНН
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года, передает УНН.
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - указано в карточках законов.
Дополнение
16 апреля парламент в очередной раз продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 6 августа. Решение о продлении действия военного положения поддержали 357 депутатов, один проголосовал против. За продление же всеобщей мобилизации проголосовало 346 избранников, один выступил против, еще один - воздержался.
Это уже 15 раз, когда Рада продлила мобилизацию и военное положение в стране.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
В феврале Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года.