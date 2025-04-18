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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа
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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

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Financial Times

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

Киев • УНН

 • 12530 просмотра

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года, передает УНН.

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - указано в карточках законов.

Дополнение

16 апреля парламент в очередной раз продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 6 августа. Решение о продлении действия военного положения поддержали 357 депутатов, один проголосовал против. За продление же всеобщей мобилизации проголосовало 346 избранников, один выступил против, еще один - воздержался.

Это уже 15 раз, когда Рада продлила мобилизацию и военное положение в стране. 

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

В феврале Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года.

Татьяна Краевская

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