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The Guardian

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Київ • УНН

 • 81561 перегляди

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Пропонується продовжити їх з 9 травня 2025 року на 90 діб.

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

На сайті ВР з'явилися два президентські законопроєкти - про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №13172 та про затвердження указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №13173, обидва від 15 квітня 2025 року.

Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується "продовжити з 05 години 30 хвилин 9 травня 2025 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".

Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 9 травня 2025 року на 90 діб".

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану01.04.25, 17:01 • 80194 перегляди

Юлія Шрамко

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