Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Киев • УНН
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Предлагается продлить их с 9 мая 2025 года на 90 суток.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
На сайте ВР появились два президентских законопроекта - об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №13172 и об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" №13173, оба от 15 апреля 2025 года.
Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 9 мая 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".
Второй, в соответствии с пояснительной запиской, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 9 мая 2025 года на 90 суток".
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