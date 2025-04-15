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Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Киев • УНН

 • 78991 просмотра

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Предлагается продлить их с 9 мая 2025 года на 90 суток.

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

На сайте ВР появились два президентских законопроекта - об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №13172 и об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" №13173, оба от 15 апреля 2025 года.

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 9 мая 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй, в соответствии с пояснительной запиской, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 9 мая 2025 года на 90 суток".

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