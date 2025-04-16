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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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The Guardian

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Воєнний стан в Україні продовжили уп'ятнадцяте - нардеп

Київ • УНН

 • 2724 перегляди

Парламент вчергове продовжив дію воєнного стану на 90 днів, до 6 серпня. Рішення підтримали 357 депутатів, один проголосував проти.

Воєнний стан в Україні продовжили уп'ятнадцяте - нардеп

Парламент вчергове продовжив дію воєнного стану на 90 днів, до 6 серпня. Рішення підтримали 357 депутатів, один проголосував проти, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Парламент 15-ий раз за це скликання схвалив №13172 продовження до 06 серпня (на 90 днів) воєнного стану. "За" - 357. Проти - 1 (Гончаренко)", -написав Железняк.

Відповідно до пояснювальної записки законопроєкту, воєнний стан пропонується продовжити з 9 травня на 90 діб.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Раніше УНН писав, що Верховна Рада планувала у середу, 16 квітня, розглянути законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це вже буде 15 раз, коли парламент продовжуватиме мобілізацію та воєнний стан. 

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