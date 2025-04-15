Продовження мобілізації та воєнного стану Рада планує розглянути 16 квітня - нардеп

Верховна Рада планує у середу, 16 квітня, розглянути законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це вже буде 15 раз, коли парламент продовжуватиме мобілізацію та воєнний стан. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняка, передає УНН.

15-ий раз продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде проголосовано парламентом завтра. Вступить у силу з 9 травня і буде на 90 днів, тобто до 06 серпня 2025 року