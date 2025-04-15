Продовження мобілізації та воєнного стану Рада планує розглянути 16 квітня - нардеп
Київ • УНН
16 квітня Верховна Рада розгляне питання продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів, починаючи з 9 травня і до 6 серпня 2025 року. Це вже 15-те продовження.
Верховна Рада планує у середу, 16 квітня, розглянути законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це вже буде 15 раз, коли парламент продовжуватиме мобілізацію та воєнний стан. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняка, передає УНН.
15-ий раз продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде проголосовано парламентом завтра. Вступить у силу з 9 травня і буде на 90 днів, тобто до 06 серпня 2025 року
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.
В лютому Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.