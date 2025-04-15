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The Guardian

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Продовження мобілізації та воєнного стану Рада планує розглянути 16 квітня - нардеп

Київ • УНН

 • 7246 перегляди

16 квітня Верховна Рада розгляне питання продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів, починаючи з 9 травня і до 6 серпня 2025 року. Це вже 15-те продовження.

Продовження мобілізації та воєнного стану Рада планує розглянути 16 квітня - нардеп

Верховна Рада планує у середу, 16 квітня, розглянути законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це вже буде 15 раз, коли парламент продовжуватиме мобілізацію та воєнний стан. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняка, передає УНН.

15-ий раз продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде проголосовано парламентом завтра. Вступить у силу з 9 травня і буде на 90 днів, тобто до 06 серпня 2025 року 

- повідомив Железняк.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

В лютому Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.

Павло Башинський

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