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Продолжение мобилизации и военного положения Рада планирует рассмотреть 16 апреля - нардеп

Киев • УНН

 • 7368 просмотра

16 апреля Верховная Рада рассмотрит вопрос продления военного положения и мобилизации на 90 дней, начиная с 9 мая и до 6 августа 2025 года. Это уже 15-е продление.

Продолжение мобилизации и военного положения Рада планирует рассмотреть 16 апреля - нардеп

Верховная Рада планирует в среду, 16 апреля, рассмотреть законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это уже будет 15 раз, когда парламент будет продлевать мобилизацию и военное положение. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

15-й раз продление военного положения и всеобщей мобилизации будет проголосовано парламентом завтра. Вступит в силу с 9 мая и будет на 90 дней, то есть до 06 августа 2025 года 

- сообщил Железняк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

В феврале Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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