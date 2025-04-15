Продолжение мобилизации и военного положения Рада планирует рассмотреть 16 апреля - нардеп

Верховная Рада планирует в среду, 16 апреля, рассмотреть законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это уже будет 15 раз, когда парламент будет продлевать мобилизацию и военное положение. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

15-й раз продление военного положения и всеобщей мобилизации будет проголосовано парламентом завтра. Вступит в силу с 9 мая и будет на 90 дней, то есть до 06 августа 2025 года