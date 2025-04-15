Продолжение мобилизации и военного положения Рада планирует рассмотреть 16 апреля - нардеп
Киев • УНН
16 апреля Верховная Рада рассмотрит вопрос продления военного положения и мобилизации на 90 дней, начиная с 9 мая и до 6 августа 2025 года. Это уже 15-е продление.
Верховная Рада планирует в среду, 16 апреля, рассмотреть законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это уже будет 15 раз, когда парламент будет продлевать мобилизацию и военное положение. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
15-й раз продление военного положения и всеобщей мобилизации будет проголосовано парламентом завтра. Вступит в силу с 9 мая и будет на 90 дней, то есть до 06 августа 2025 года
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
В феврале Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года.