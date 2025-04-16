Военное положение в Украине продлили в пятнадцатый раз - нардеп
Киев • УНН
Парламент в очередной раз продлил действие военного положения на 90 дней, до 6 августа. Решение поддержали 357 депутатов, один проголосовал против.
Парламент в очередной раз продлил действие военного положения на 90 дней, до 6 августа. Решение поддержали 357 депутатов, один проголосовал против, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Парламент 15-й раз за этот созыв одобрил №13172 продление до 06 августа (на 90 дней) военного положения. "За" - 357. Против - 1 (Гончаренко)", - написал Железняк.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, военное положение предлагается продлить с 9 мая на 90 суток.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее УНН писал, что Верховная Рада планировала в среду, 16 апреля, рассмотреть законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это уже будет 15 раз, когда парламент будет продлевать мобилизацию и военное положение.