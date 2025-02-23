"Контракт 18-24": Зеленському пообіцяли вирішити питання з добровольцями з початку повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому пообіцяли вирішити проблему із 18-24 річними військовими, які пішли воювати добровольцями з початку повномасштабного вторгнення рф і на яких не діє програма "Контракт 18-24". Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає УНН.

Я попросив розібратись з деякими речами, які не спрацювали в "Контракті 18-24", передусім з тими хлопцями, які у віці 18-24 але пішли з самого початку війни, тобто вони пішли добровольцями, а на них не розповсюджується контракт, бо вони добровольці, а не були мобілізовані. Тому я попросив, щоб вони розібрались із цим. Вони розберуться з цим, вони мені пообіцяли - заявив Президент.

Доповнення

Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо.

За кілька днів після запуску ініціативи надійшло вже близько 10 тисяч звернень.