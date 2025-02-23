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"Контракт 18-24": Зеленскому пообещали решить вопрос с добровольцами с начала полномасштабного вторжения

"Контракт 18-24": Зеленскому пообещали решить вопрос с добровольцами с начала полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

 • 887 просмотра

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Президент заявил о будущем урегулировании ситуации с добровольцами 18-24 лет, которые не подпадают под условия новой программы «Контракт 18-24».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему пообещали решить проблему с 18-24 летними военными, которые пошли воевать добровольцами с начала полномасштабного вторжения рф и на которых не действует программа «Контракт 18-24». Об этом  он сообщил во время форума «Украина. Год 2025», передает  УНН.

Я попросил разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в контракте 18-24, прежде всего с теми ребятами, которые в возрасте 18-24, но пошли с самого начала войны, то есть они пошли добровольцами, а на них не распространяется контракт, потому что они добровольцы, а не были мобилизованы. Поэтому я попросил, чтобы они разобрались с этим. Они разберутся с этим, они мне пообещали

- заявил Президент.

Дополнение

Министерство обороны запустило проект «Контракт 18-24» - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.

За несколько дней после запуска инициативы поступило уже около 10 тысяч обращений.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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