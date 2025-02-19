В ОПУ працюють над контрактами для мобілізованих: що зміниться

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В Офісі президента розробляють нову систему контрактів для мобілізованих з чіткими термінами служби. Для призваних у 2022 році термін можуть встановити на 6 місяців, у 2023 - на 9-10 місяців.

В Офісі президента України опрацьовують нову систему контрактів для мобілізованих військових. Вона має встановити чіткі терміни служби та передбачати додаткові бонуси.

Про це розповів заступник керівника ОП Павло Паліса в етері телемарафону, передає УНН.

Це ще стадія розробки та досліджень, але саме головне, на мою думку, що може дати цей контракт людям, які мобілізовані й вже служать, прийшли добровільно, не добровільно - не має різниці, вони отримують чіткі терміни служби

– зазначив Паліса. 

Паліса зазначив, що для мобілізованих у 2022 році термін служби можуть встановити ще на шість місяців, для призваних у 2023-му – на дев’ять-десять місяців.

Військові, яких мобілізували у 2024 році, зможуть підписати контракт, що визначатиме конкретний термін служби та передбачатиме додаткові бонуси.

Водночас він наголосив, що реалізація цієї ініціативи залежатиме від створення відповідних умов, оскільки важливо зберегти боєздатність підрозділів.

За його словами, саме над цим зараз працює велика команда. Офіс президента також працює над впровадженням контрактів для громадян, які не підлягають мобілізації, але бажають добровільно вступити до ЗСУ. Це стосується, зокрема, колишніх військових, осіб із правом на відстрочку та заброньованих працівників.

Контракт для 18-24-річних Також в Україні стартувала нова програма служби за контрактом для громадян віком 18-24 років. За кілька днів після запуску ініціативи надійшло вже близько 10 тисяч звернень.

10 тис., напевно, звернень – це окей, за кілька днів, в принципі, непоганий результат, але контракт 18-24, який крайніми днями дуже нашумів, – це не завершення рекрутингової системи, реформи рекрутингової системи, а швидше початок. Тому що контракт 18-24 – це перша стадія, якій ми на добровільній основі даємо можливість молодим людям, молодим громадянам долучитися, приєднатися до Збройних сил України

- розповів Паліса.

Він зауважив, що контракт 18-24 – це пілотний проєкт, який поки що реалізується у шести бригадах: одній бригаді морської піхоти, одній – десантно-штурмових військ і чотирьох бригадах Сухопутних військ. Таке обмежене впровадження дозволяє протестувати всі етапи процесу – від подання заявки до проходження підготовки, отримання перших виплат і повного забезпечення військовослужбовця.

За словами представника ОП, протягом цієї фази відстежуватимуть усі можливі недоліки в підготовці, організації чи виплатах, щоб у майбутньому вдосконалити систему та масштабувати її на більшу кількість військових підрозділів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту "Контракт 18-24". Обов’язковою умовою є участь у бойових діях протягом 6 місяців. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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