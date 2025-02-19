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В ОПУ работают над контрактами для мобилизованных: что изменится

Киев  •  УНН

 • 9637 просмотра

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В Офисе президента разрабатывают новую систему контрактов для мобилизованных с четкими сроками службы. Для призванных в 2022 году срок могут установить на 6 месяцев, в 2023 - на 9-10 месяцев.

В Офисе президента Украины прорабатывают новую систему контрактов для мобилизованных военных. Она должна установить четкие сроки службы и предусматривать дополнительные бонусы.

Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Павел Палиса в эфире телемарафона, передает УНН.

Это еще стадия разработки и исследований, но самое главное, по моему мнению, что может дать этот контракт людям, которые мобилизованы и уже служат, пришли добровольно, не добровольно - нет разницы, они получают четкие сроки службы

- отметил Палиса. 

Палиса отметил, что для мобилизованных в 2022 году срок службы могут установить еще на шесть месяцев, для призванных в 2023-м - на девять-десять месяцев.

Военные, которых мобилизовали в 2024 году, смогут подписать контракт, который будет определять конкретный срок службы и предусматривать дополнительные бонусы.

В то же время он подчеркнул, что реализация этой инициативы будет зависеть от создания соответствующих условий, поскольку важно сохранить боеспособность подразделений.

По его словам, именно над этим сейчас работает большая команда. Офис президента также работает над внедрением контрактов для граждан, которые не подлежат мобилизации, но желают добровольно вступить в ВСУ. Это касается, в частности, бывших военных, лиц с правом на отсрочку и забронированных работников.

Контракт для 18-24-летних Также в Украине стартовала новая программа службы по контракту для граждан в возрасте 18-24 лет. За несколько дней после запуска инициативы поступило уже около 10 тысяч обращений.

10 тыс., наверное, обращений - это окей, за несколько дней, в принципе, неплохой результат, но контракт 18-24, который в последние дни очень нашумел, - это не завершение рекрутинговой системы, реформы рекрутинговой системы, а скорее начало. Потому что контракт 18-24 - это первая стадия, которой мы на добровольной основе даем возможность молодым людям, молодым гражданам присоединиться, присоединиться к Вооруженным силам Украины

- рассказал Палиса.

Он отметил, что контракт 18-24 - это пилотный проект, который пока реализуется в шести бригадах: одной бригаде морской пехоты, одной - десантно-штурмовых войск и четырех бригадах Сухопутных войск. Такое ограниченное внедрение позволяет протестировать все этапы процесса - от подачи заявки до прохождения подготовки, получения первых выплат и полного обеспечения военнослужащего.

По словам представителя ОП, в течение этой фазы будут отслеживать все возможные недостатки в подготовке, организации или выплатах, чтобы в будущем усовершенствовать систему и масштабировать ее на большее количество военных подразделений.

Напомним,

Кабинет министров утвердил порядок проекта «Контракт 18-24». Обязательным условием является участие в боевых действиях в течение 6 месяцев. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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