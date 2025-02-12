"Контракт 18-24": Кабмін затвердив порядок реалізації проєкту

Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту "Контракт 18-24" – добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18-24 роки. Порядок передбачає, що українці у віці від 18 до 24 років можуть заключити контракт із військовою частиною на рік, але обов’язковою умовою є участь у бойових діях протягом 6 місяців, визначає певний перелік посад, на які можна підписати контракт, а також надає низку заохочень. Про це йдеться в постанові уряду №153, передає УНН.

Погодитися з пропозицією Міністерства оборони стосовно реалізації протягом двох років з дня, що настає за днем набрання чинності цією постановою, експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану - йдеться в постанові.

Також Кабмін затвердив порядок реалізації експериментального проекту.

Відповідно до документа, "метою експериментального проекту є підвищення рівня укомплектованості особовим складом бойових військових частин (підрозділів) Збройних сил шляхом удосконалення механізмів залучення громадян України віком від 18 до 25 років до проходження військової служби за контрактом та створення додаткових мотиваційних чинників для цього".

Під час воєнного стану на військову службу за контрактом на посади рядового складу строком на один рік можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 до 25 років. Проте, обов’язковою умовою буде безпосередня участь таких громадян у бойових діях, що за сукупністю становить не менше шести місяців протягом дії контракту.

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Зазначається, що українці у віці від 18 до 25 років зможуть обрати наступні штатні посади:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

Українці зможуть підписати контракт через центри рекрутингу, можуть залучатися рекрутингові підрозділи військових частин, а також через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+).

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Військова частина, вибір якої здійснила особа, забезпечує:

проведення співбесіди з метою уточнення намірів укладення контракту;

прийняття рішення щодо прийняття особи на військову службу за контрактом протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви;

інформування особи про результати розгляду заяви.

"У разі прийняття командиром військової частини рішення щодо відмови у прийнятті особи на військову службу за контрактом такій особі надсилається повідомлення про це із зазначенням причини відмови", - йдеться в документі.

Якщо ж командир військової частини погоджує прийняття особи на військову службу, то військова частина повинна організувати проведення професійно-психологічного відбору; проведення ВЛК; а також забезпечити проходження базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, фахової підготовки - від 14 діб, курсу адаптації у військовій частині - 14 діб.

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Направлення на ВЛК можна буде сформувати через застосунок Резерв+, а також може бути видане командиром військової частини або начальником центру рекрутингу.

Медичний огляд проводитиметься позачергово у закладах охорони здоров’я, що уклали відповідний договір із НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік, зокрема за екстериторіальним принципом з наданням особі можливості вибору місця та дати його проведення.

Військовослужбовцям, які уклали контракт, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1 млн гривень трьома частинами:

перша частина - 200 тис. гривень протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків;

друга частина - 300 тис. гривень протягом п’яти робочих днів після проходження підготовки та залучення до виконання бойових завдань, про що оголошується наказом командира військової частини;

третя частина - 500 000 гривень у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом - в останній день дії контракту.

У разі припинення чи скасування воєнного стану невиплачена третя частина виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 500 тис. гривень за кожні 30 днів служби під час воєнного стану, але не більше ніж 500 000 гривень.

"У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, а неотримана допомога - не виплачується", - зазначається в документі.

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Також військовослужбовцям, у яких закінчився контракт, надаватиметься відстрочка на 12 місяців за мобілізацією. На військову службу вони можуть бути призвані виключно за їх згодою. Також вони отримають можливість після завершення контракту вільно перетинати кордон під час воєнного стану.

Окрім того, військовослужбовці отримають можливість отримати кредит за програмою єОселя під 0% річних.

Також військовим виплачуватиметься нагорода за знищену (захоплену) техніку, допомога для оздоровлення, а також гарантуватиметься:

збереження за військовим місця роботи у зв’язку з укладенням контракту про проходження військової служби;

гарантована щорічна основна відпустка у визначеному порядку із збереженням грошового забезпечення;

грошова компенсація за піднайом (найом) житла (розмір компенсації залежить від вартості оренди житла в регіоні, в якому громадянин проходить військову службу);

право на зарахування в межах установлених квот прийому до закладів освіти (наукових установ) та навчання за кошти держбюджету;

пільги.

Військовослужбовці, які самостійно прибуватимуть до військових частин, будуть відшкодовуватися витрати.

Також українці віком від 18 до 25 років, які уклали контракти до реалізації проєкту, отримають також можливість отримати вищезазначені заохочення.

Нагадаємо

Міністерство оборони запускає проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо.

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