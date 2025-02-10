У Збройних Силах України оновили програму базової військової підготовки

У навчальних центрах Збройних сил України впроваджується нова редакція програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість.

Передає УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

У навчальних центрах, де відбувається підготовка мобілізаційних кадрів ЗСУ, триває впровадження п’ятої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається без змін – 1.5 місяці (з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок), з яких 41 добу відведено на заняття, 6 – на відпочинок та 1 – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.

З 01 листопада 2024 року термін БЗВП становить 1.5 місяці.

Процес очолив заступник Головнокомандувача ЗС України полковник Олег Апостол.

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Також відомо про нововведення наступне:

Головнокомандувач ЗС України наприкінці року затвердив програму, вона вступає в силу з 10 лютого 2025 року.

Серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:

впроваджений так званий «нульовий день»/день «перезавантаження» (адаптація цивільного до військового середовища)

нарощений зміст психологічної підготовки

вивчення програмного забезпечення «Кропива»

розширений курс з домедичної допомоги

додано «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

Навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів. - зауважують у прес-релізі.

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Програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій".

Програма включає чотири основні блоки: