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У Збройних Силах України оновили програму базової військової підготовки

У Збройних Силах України оновили програму базової військової підготовки

Київ • УНН

 • 27973 перегляди

У навчальних центрах ЗСУ впроваджується нова редакція програми базової загальновійськової підготовки. Програма включає психологічну підготовку, "Кропиву", розширений курс медицини та нові стрілецькі вправи.

У навчальних центрах Збройних сил України впроваджується нова редакція програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість.  

Передає УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

У навчальних центрах, де відбувається підготовка мобілізаційних кадрів ЗСУ, триває впровадження п’ятої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається без змін – 1.5 місяці (з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок), з яких 41 добу відведено на заняття, 6 – на відпочинок та 1 – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.

З 01 листопада 2024 року термін БЗВП становить 1.5 місяці. 

Процес очолив заступник Головнокомандувача ЗС України полковник Олег Апостол.

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Також відомо про нововведення наступне:

Головнокомандувач ЗС України наприкінці року затвердив програму, вона вступає в силу з 10 лютого 2025 року. 

Серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:

  • впроваджений так званий «нульовий день»/день «перезавантаження» (адаптація цивільного до військового середовища)
    • нарощений зміст психологічної підготовки
      • вивчення програмного забезпечення «Кропива»
        • розширений курс з домедичної допомоги
          • додано «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

            Навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів. 

            - зауважують у прес-релізі.

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            Програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій".

            Програма включає чотири основні блоки:

            • ознайомчий курс – 8 годин
              • курс індивідуальної підготовки – 107 годин
                • навчання дій у складі підрозділу – 209 годин
                  • комплексне тактичне заняття – 48 годин. 
                    Ігор Тележніков

                    Ігор Тележніков

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