В Вооруженных Силах Украины обновили программу базовой военной подготовки

В учебных центрах Вооруженных сил Украины внедряется новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП) с акцентом на психологическую устойчивость.

Передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

В учебных центрах, где происходит подготовка мобилизационных кадров ВСУ, продолжается внедрение пятой редакции программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

В обновленной программе общая продолжительность обучения остается без изменений - 1.5 месяца (с учетом предоставления рекрутам дней на отдых), из которых 41 сутки отведено на занятия, 6 - на отдых и 1 - на административные вопросы. Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа.

С 01 ноября 2024 года срок БЗВП составляет 1.5 месяца.

Процесс возглавил заместитель Главнокомандующего ВС Украины полковник Олег Апостол.

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Также известно о нововведениях следующее:

Главнокомандующий ВС Украины в конце года утвердил программу, она вступает в силу с 10 февраля 2025 года.

Среди ключевых нововведений обновленной программы БЗВП:

Учебная программа включает усовершенствованные стрелковые упражнения из индивидуального оружия на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с противником до 100 м) и на скорость, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов.