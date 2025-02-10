В Вооруженных Силах Украины обновили программу базовой военной подготовки
Киев • УНН
В учебных центрах ВСУ внедряется новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки. Программа включает психологическую подготовку, «Крапиву», расширенный курс медицины и новые стрелковые упражнения.
В учебных центрах Вооруженных сил Украины внедряется новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП) с акцентом на психологическую устойчивость.
Передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
В учебных центрах, где происходит подготовка мобилизационных кадров ВСУ, продолжается внедрение пятой редакции программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП).
В обновленной программе общая продолжительность обучения остается без изменений - 1.5 месяца (с учетом предоставления рекрутам дней на отдых), из которых 41 сутки отведено на занятия, 6 - на отдых и 1 - на административные вопросы. Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа.
С 01 ноября 2024 года срок БЗВП составляет 1.5 месяца.
Процесс возглавил заместитель Главнокомандующего ВС Украины полковник Олег Апостол.
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Также известно о нововведениях следующее:
Главнокомандующий ВС Украины в конце года утвердил программу, она вступает в силу с 10 февраля 2025 года.
Среди ключевых нововведений обновленной программы БЗВП:
- внедрен так называемый «нулевой день»/день «перезагрузки» (адаптация гражданского к военной среде)
- наращенное содержание психологической подготовки
- изучение программного обеспечения «Крапива»
- расширенный курс по домедицинской помощи
- добавлена «маршевая» подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих.
Учебная программа включает усовершенствованные стрелковые упражнения из индивидуального оружия на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с противником до 100 м) и на скорость, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов.
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Программой предусмотрена подготовка по психологической устойчивости военнослужащих путем просмотров фильмов виртуальной реальности «Первый бой».
Программа включает четыре основных блока:
- ознакомительный курс - 8 часов
- курс индивидуальной подготовки - 107 часов
- обучение действиям в составе подразделения - 209 часов
- комплексное тактическое занятие - 48 часов.