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В Вооруженных Силах Украины обновили программу базовой военной подготовки

В Вооруженных Силах Украины обновили программу базовой военной подготовки

Киев  •  УНН

 • 4827 просмотра

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В учебных центрах ВСУ внедряется новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки. Программа включает психологическую подготовку, «Крапиву», расширенный курс медицины и новые стрелковые упражнения.

В учебных центрах Вооруженных сил Украины внедряется новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП) с акцентом на психологическую устойчивость.  

Передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

В учебных центрах, где происходит подготовка мобилизационных кадров ВСУ, продолжается внедрение пятой редакции программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

В обновленной программе общая продолжительность обучения остается без изменений - 1.5 месяца (с учетом предоставления рекрутам дней на отдых), из которых 41 сутки отведено на занятия, 6 - на отдых и 1 - на административные вопросы. Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа.

С 01 ноября 2024 года срок БЗВП составляет 1.5 месяца. 

Процесс возглавил заместитель Главнокомандующего ВС Украины полковник Олег Апостол.

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Также известно о нововведениях следующее:

Главнокомандующий ВС Украины в конце года утвердил программу, она вступает в силу с 10 февраля 2025 года. 

Среди ключевых нововведений обновленной программы БЗВП:

  • внедрен так называемый «нулевой день»/день «перезагрузки» (адаптация гражданского к военной среде)
  • наращенное содержание психологической подготовки
  • изучение программного обеспечения «Крапива»
  • расширенный курс по домедицинской помощи
  • добавлена «маршевая» подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих.

Учебная программа включает усовершенствованные стрелковые упражнения из индивидуального оружия на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с противником до 100 м) и на скорость, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов. 

- отмечают в пресс-релизе.

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Программой предусмотрена подготовка по психологической устойчивости военнослужащих путем просмотров фильмов виртуальной реальности «Первый бой».

Программа включает четыре основных блока:

  • ознакомительный курс - 8 часов
  • курс индивидуальной подготовки - 107 часов
  • обучение действиям в составе подразделения - 209 часов
  • комплексное тактическое занятие - 48 часов. 
Игорь Тележников

Игорь Тележников

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