Остин и Умеров обсудили новую военную помощь и подготовку к заседанию контактной группы
Киев • УНН
Министры обороны США и Украины обсудили усиление поддержки безопасности и ситуацию на фронте. Стороны рассмотрели новые пакеты помощи и подготовку к заседанию контактной группы.
США и Украина обсудили усиление поддержки безопасности и дальнейшие действия. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.
Детали
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, во время которого стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и пути укрепления обороноспособности Украины.
Остин проинформировал Умерова о последних пакетах помощи безопасности, направленных на обеспечение Вооруженных Сил Украины необходимым оборудованием для противодействия врагу. Кроме того, министры обсудили подготовку к следующему заседанию контактной группы по вопросам обороны Украины, которая собирает международных партнеров для координации военной поддержки Киева.
Стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества между Украиной и США.
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