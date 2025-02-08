Сырский назвал 8 главных приоритетов после года на посту главкома ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, который ровно год назад был назначен на эту должность, назвал 8 приоритетов в армии. Об этом Сырский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Год назад, 8 февраля 2024 года, имел честь быть назначенным на должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Армии, которая продолжает беспрецедентную борьбу с противником, превосходящим в количестве личного состава, технике, боеприпасах, ракетах. Также был обновлен состав военного руководства Вооруженных сил, назначены новые командующие. В течение года со мной в строю мои заместители, команда Генерального штаба, командующие и наши солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры и генералы - написал Сырский.

Главнокомандующий выделил 8 приоритетов на посту, в частности - сохранение жизни людей.

Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата - самое важное. Поэтому, в Вооруженных силах разработана и внедряется комплексная программа "Сохранение жизни военнослужащих". Ключевыми направлениями программы являются: технологизация армии, совершенствование подготовки украинских защитников, улучшение оказания медицинской помощи на всех этапах. Важный аспект реализации программы - это действия командиров подразделений, ведь на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава - отметил Сырский.

Вторым приоритетом, главком назвал беспилотники.

В течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн беспилотников. Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, масштабировали уже существующие легендарные подразделения "Птицы Мадьяра", "Ахиллес", "К-2" и другие. Развиваем направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов. Враг сполна ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. За год количество целей, пораженных ударными БпЛА разных типов, превысило 461 тыс. - добавляет Сырский.

По его словам, год назад преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10, а сегодня - 1:2.

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Кроме того, за год Силы обороны уничтожили около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года - 8400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает доминирование российских пушек на поле боя.

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Третий приоритет - подготовка военных.

Несмотря на непрерывное давление агрессора на поле боя, мы прилагаем максимум усилий для улучшения подготовки украинских военнослужащих. Увеличен срок базовой общей военной подготовки до 1,5 месяца. Это позволило нарастить программу обучения и включить в нее необходимые современные элементы, в частности РЭБ и БпЛА - отметил Сырский.

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Также рассматривается возможность продления базовой подготовки до 2 месяцев, усиление подготовки инструкторов, а также обеспечение 14-дневного курса адаптации в воинских частях после БЗВП еще перед боевой работой.

В этом году впервые подготовка на иностранных образцах вооружения и военной техники осуществляется не за рубежом, а в Украине, что существенно оптимизирует расходы и время. Это стало возможным за счет увеличения количества подготовленных за рубежом инструкторов. Также увеличена относительно зарубежной доля подготовленных в Украине сержантов и ключевых специалистов - снайперов, саперов, боевых медиков - отметил главком.

Четвертым приоритетом Сырский выделил удары по объектам на территории рф.

Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают топливом российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства. Дистанция поражения DeepStrike вглубь территории рф уже достигла 1,7 тыс. км. Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены. За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории российской федерации стали 377 объектов военного назначения. Воздушными Силами и другими составляющими сил обороны в течение года уничтожено 9 200 воздушных целей различных типов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году (3 798) - сообщил Сырский.

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Еще один приоритет - "не только оборона".

Украина способна контратаковать, бить и гнать врага. Это доказали оборона Киева, Харьковская наступательная операция, освобождение правобережной Херсонщины. Это продемонстрировала и Курская операция. Мы создали буферную зону на Курщине, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков. Также этой операцией ослабили давление на некоторые участки фронта - подчеркивает главнокомандующий.

За 6 месяцев активных боевых действий на территории рф общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тыс. человек, из них более 19 тыс. Причем это наиболее подготовленные российские войска. Подверглась разгрому и группировка северокорейских наемников. В ходе операции взяты в плен 924 военных армии рф. Пополнение обменного фонда позволило освободить часть наших военнослужащих, в том числе тех, кто находился в неволе с весны 2022 года.

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Приоритет №6 - аудит и стандарты НАТО.

Год назад мы начали работу по аудиту воинских частей и органов военного управления, в частности Генерального штаба. По результатам аудита был расформирован или сокращен ряд военных структур и учреждений, что позволило устранить дублирование функций, убрать несвойственные функции и уменьшить неоправданно раздутые штаты. Генеральный штаб стал действенным органом военного управления - пишет Сырский.

По его словам, за счет высвобожденного личного состава удалось доукомплектовать органы управления оперативного, тактического уровней и боевые воинские части. Около 70 тыс. военнослужащих командировано в зону боевых действий в результате сокращения (уменьшения) численности частей охраны, обслуживания и обеспечения.

Также он сообщает, что удалось ввести систему продвижения и назначения офицеров по службе в органах военного управления при условии участия (наличия опыта) военнослужащих в боевых действиях в ходе отпора широкомасштабному вторжению рф.

Усилили кадровый состав Генерального штаба и аппарата Главнокомандующего опытными боевыми генералами и офицерами. Значительно обновили командный состав соединений и частей. Основным критерием назначения на должности является способность эффективно выполнять боевые задачи при сохранении жизни и здоровья подчиненных. В этом году ВСУ полностью перешли на стандарты и принципы НАТО в подготовке и управлении войсками - сообщает о головке.

Предпоследний приоритет, который выделяет Сырский, - наращивание возможностей.

В течение года Вооруженные силы нарастили боевой потенциал, что позволило не допустить прорыва противника и сдерживать его наступление, несмотря на увеличение численности группировки вражеских войск еще на 140 тыс. человек. Удалось создать штурмовые подразделения (роты, батальоны), которые во время ведения активных боевых действий (наступления), в том числе в Курской области, показали свою эффективность. На их основе сегодня формируем штурмовые полки.

Также удалось ощутимо нарастить способности по борьбе в электромагнитном спектре. Дополнительно сформирован батальон радиоэлектронной борьбы, более ста рот РЭБ в бригадах и отделения РЭБ в линейных батальонах бригад. Начато формирование отдельного учебного Центра подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы. Разработана и начато внедрение в войсках системы управления средствами РЭБ "Айсберг". Проведена кодификация 83 новейших средств РЭБ и поставлены в войска десятки тысяч средств. Проведено наращивание возможностей подсистемы РЭБ "Покрова".

Также Украине удалось увеличить способности истребительного авиационного прикрытия благодаря привлечению самолетов F-16.

Укрепляем нашу противовоздушную оборону также многоцелевыми истребителями Mirage 2000, которые уже предоставлены французскими партнерами. Усовершенствовали противодействие и поражение БпЛА за счет привлечения сводных самолетных и вертолетных отрядов, экипажей БпЛА-перехватчиков. Усилили противодействие управляемым авиабомбам и поражение КАБов путем дополнительного развертывания современных аппаратно-программных комплексов и средств РЭБ - пишет Сырский.

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Кроме того, удалось обеспечить запрет действий надводных сил противника в западной части Черного моря, чем создали условия для запуска морского коридора и экспорта из/в порты Украины.

Заставили черноморский флот России отвести фактически все боевые корабли, в том числе носителей "Калибров", из Севастополя и Феодосии в Новороссийск. Опыт трех лет боевых действий против превосходящих сил противника диктует необходимость изменений по формированию группировок и структуры войск на более устойчивую и управляемую. Мы это видим и понимаем. Поэтому вскоре эти изменения произойдут. В частности, инициированный мной переход на корпусную систему - отмечает Сырский.

Также он отмечает, что уже приступили к формированию армейских корпусов, как первый шаг на пути совершенствования нашей армии. Несмотря на то, что реформу приходится воплощать просто на марше, командование последовательно и уверенно движемся по этому пути. В перспективе выстроим четкую корпусную структуру.

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Последний приоритет - единство.

Этот год я прошел вместе с нашими воинами. Я регулярно встречаюсь с ними на передовой, слышу их предложения и пожелания, работаю вместе с ними на пунктах управления над новыми решениями для фронта. Знаю, что они уставшие. Для многих эта война длится уже скоро 11 лет. Три последних года - без отдыха, в постоянной борьбе. Есть ли проблемы? Да, есть. Но мы знаем об этих вызовах и делаем все возможное, чтобы их преодолеть. История доказывает: Украина будет существовать, пока есть ее Вооруженные Силы. А Вооруженные Силы будут воевать до тех пор, пока украинский народ будет стоять с ними бок о бок. Помните, что единство - это то, что помогло нам выстоять в 2022-м и что должно вести нас к победе сейчас. Вижу в этом свою миссию и выполняю ее - резюмировал Сырский.

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Напомним

8 февраля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

В тот же день для Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.