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На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19:02 • 23376 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО не хуже Patriot

Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО не хуже Patriot

Киев  •  УНН

 • 8075 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о разработке украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, новая система будет иметь характеристики на уровне Patriot.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Детали

Мы еще в советские времена фактически производили все системы управления для зенитных комплексов. У нас есть мощности и возможности создать и ведутся работы по созданию собственного комплекса ПВО

- заявил Сырский.

По его словам, по своим характеристикам украинское ПВО не будет хуже Patriot

Украина вскоре сможет получить систему ПВО, которая будет перехватывать "Орешник" - Главнокомандующий19.01.25, 21:44 • 13896 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаТехнологии
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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