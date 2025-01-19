Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО не хуже Patriot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Детали

Мы еще в советские времена фактически производили все системы управления для зенитных комплексов. У нас есть мощности и возможности создать и ведутся работы по созданию собственного комплекса ПВО - заявил Сырский.

По его словам, по своим характеристикам украинское ПВО не будет хуже Patriot

Украина вскоре сможет получить систему ПВО, которая будет перехватывать "Орешник" - Главнокомандующий