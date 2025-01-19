Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО не хуже Patriot
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о разработке украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, новая система будет иметь характеристики на уровне Patriot.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.
Детали
Мы еще в советские времена фактически производили все системы управления для зенитных комплексов. У нас есть мощности и возможности создать и ведутся работы по созданию собственного комплекса ПВО
По его словам, по своим характеристикам украинское ПВО не будет хуже Patriot
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