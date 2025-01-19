Украина вскоре сможет получить систему ПВО, которая будет перехватывать "Орешник" - Главнокомандующий
Киев • УНН
Сырский сообщил о работе над получением современной системы ПВО для перехвата российских ракет "Орешник". Ведутся переговоры с союзниками и разрабатывается собственное ПВО.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над получением современной системы ПВО, способной перехватывать российские ракеты "Орешник". Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.
"Орешник" - это угроза. На данный момент только несколько систем ПВО могут его перехватить. У нас таких систем нет, но мы должны сделать все, чтобы они появились
По его словам, именно это побуждает украинское ОПК создавать собственное ПВО.
Это должно быть не просто против воздушной системой, а против ракетной. Это побуждает нас вести переговоры с союзниками, чтобы получить такую систему... Работы ведутся, я надеюсь, что в ближайшее время мы получим желаемый результат
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