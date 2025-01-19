Украина наращивает беспилотную составляющую: Сырский рассказал над чем работают сейчас
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил об активном развитии беспилотных систем в армии. Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем и развивает роботизированные боевые платформы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина активно наращивает беспилотную составляющую и развивает роботизированные боевые платформы. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.
Детали
Сколько бы ты ни оборонялся, ты все равно будешь отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы вдоль всей линии фронта. Нам надо внедрять то, в чем у нас преимущество. Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы
Сырский о результатах ударов Украины по рф: "Расходы артиллерийских боеприпасов уменьшились фактически вдвое"19.01.25, 20:51 • 15335 просмотров