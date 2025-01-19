Украина наращивает беспилотную составляющую: Сырский рассказал над чем работают сейчас

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина активно наращивает беспилотную составляющую и развивает роботизированные боевые платформы. Об этом он рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает УНН.

Детали

Сколько бы ты ни оборонялся, ты все равно будешь отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы вдоль всей линии фронта. Нам надо внедрять то, в чем у нас преимущество. Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы