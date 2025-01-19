Україна нарощує безпілотну складову: Сирський розповів над чим працюють зараз
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про активний розвиток безпілотних систем в армії. Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем та розвиває роботизовані бойові платформи.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Україна активно нарощує безпілотну складову та розвиває роботизовані бойові платформи. Про це він розповів в інтервʼю журналісту Андрію Цаплієнку, передає УНН.
Деталі
Скільки б ти не оборонявся, ти все одно будеш відступати. Ми вимушені тримати оборону і концентрувати свої сили вздовж всієї лінії фронту. Нам треба впроваджувати те, в чому у нас перевага. Ми першими у світі створили Сили безпілотних систем. У нас зараз йде нарощування безпілотної складової. Ми активно розвиваємо роботизовані платформи, ми розвиваємо наземні бойові платформи
Сирський про результати ударів України по рф: "Витрати артилерійських боєприпасів зменшились фактично вдвічі"19.01.25, 20:51 • 40831 перегляд